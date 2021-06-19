Врач предостерег россиян от неприятной и опасной ситуации за границей

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предостерег россиян от неприятной и опасной ситуации за границей. Речь идет о непривычной иностранной еде, передает РИА Новости.

Врач порекомендовал выбирать только те заведения, которые на вызывают сомнений. Также следует ознакомиться с составом блюд, поскольку пища может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию или непереносимость.

«В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной», — заключил Тяжельников.

Ранее россияне назвали еду и напитки, которые чаще всего предпочитают брать с собой в дорогу для перекуса. Большинство опрошенных (16 процентов) рассказали, что их любимый перекус в поездке — сэндвич. Чуть меньше, 13 процентов, предпочитают брать с собой фрукты, семь процентов выбирают печенье, по шесть процентов — овощи и колбасу с хлебом. Лидером среди напитков стала вода.