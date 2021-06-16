Психолог раскрыла секреты удачного путешествия с детьми

Семейный психолог раскрыла способы комфортного путешествия вместе с детьми. Рекомендации специалиста публикует телеканал «Звезда».

Главным секретом удачной поездки психолог-консультант Наталья Панфилова назвала смену деятельности ребенка каждые 30-40 минут. По ее словам, важно учитывать физиологические особенности детей и думать, чем можно переключать их внимание во время долгой дороги.

Эксперт предложила делать остановки при путешествии на машине, чтобы ребенок мог размяться, а также проводить больше времени на свежем воздухе, так как, будучи уставшими от активных игр, дети уснут гораздо быстрее.

«С детьми бывает непросто. Все зависит от возраста, потому что маленькие дети хотят новых впечатлений», — подчеркнула специалист.

Ранее в июне аналитики перечислили самые популярные российские направления для отпуска с детьми. В тройку лидеров вошли Симферополь, Сочи и Анапа. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно в Симферополь летом составила 13,3 тысячи рублей, в Сочи — 14,1 тысячи, а в Анапу — 14,3 тысячи рублей.