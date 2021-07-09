Врач назвал способы обезопасить себя от COVID-19 на пляже

Российский эпидемиолог Эдуард Шунков назвал способы обезопасить себя от заражения COVID-19 во время отдыха за границей, в том числе и на пляже. Об этом врач рассказал в интервью телеканалу «360».

В первую очередь Шунков посоветовал не забывать про стандартные правила безопасности от коронавируса — использование средств индивидуальной защиты, мытье рук и социальную дистанцию. Тем не менее, эпидемиолог призвал туристов «не доходить до идиотизма» и носить защитные маски только в тех местах, где это требуется.

Врач уточнил, что во время отдыха на пляже риск заразиться COVID-19 снижается — по его словам, вирус чувствителен к ультрафиолету, поэтому шансы инфицироваться через песок минимальны.

Кроме того, Шунков напомнил о соблюдении всех предписаний местных санитарных служб.

Ранее в июне врач предостерег россиян от неприятной и опасной ситуации за границей. Так, медик порекомендовал выбирать только те заведения, предлагаемая еда в которых не вызывает сомнений. Отмечалось, что следует предварительно ознакомиться с составом блюд, поскольку пища может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию или непереносимость.

