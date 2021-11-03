Россиянин побывал в Абхазии и пожаловался на «алчных торгашей»

Россиянин возмутился из-за предложений сфотографироваться с птицами за деньги в Абхазии

Побывавший в Абхазии россиянин пожаловался на «алчных торгашей», которые предлагают туристам сфотографироваться с птицами и животными за деньги. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Как же надоели эти “бизнесмены”, эксплуатирующие птичек и других животных на курортах! Мучают бедных зверушек, лишь бы заработать денег на отдыхающих...» — возмутился путешественник.

Блогер вспомнил, что раньше подобное можно было увидеть в Крыму и Сочи в огромном количестве — туристам предлагали сделать фотографии с питонами, голубями, орлами, обезьянами и так далее.

По словам россиянина, такой бизнес во многом процветает благодаря несознательности отдыхающих, которые продолжают фотографироваться с измученными животными и платить деньги разного рода проходимцам.

Ранее в октябре российская туристка побывала в Абхазии и рассказала о сложностях при выборе гостиницы. По ее словам, местные отельеры ухитряются делать фиктивные бронирования в онлайн-сервисах и писать положительные отзывы, что вводит в заблуждение многих путешественников.