Россиянка бюджетно отдохнула в Абхазии и рассказала о тратах

Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе в Пицунде, который обошелся ей в 30 тысяч рублей

Российская туристка съездила в Пицунду, Абхазия, на восемь дней, заплатив за весь отдых 30 тысяч рублей. Подробным рассказом о своих тратах она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась девушка, ее путешествие было бюджетным и «без излишеств», при этом ей удалось ничем в себе не отказывать. Путешественница приобрела путевку в Абхазию за 19,5 тысячи рублей — в стоимость не входил провоз багажа в самолет, поэтому она докупила его дополнительно за три тысячи рублей.

Еще 450 рублей она заплатила в качестве курортного сбора при заселении в отель. Также автор отметила, что трехразовое питание входило в стоимость тура, поэтому расходы на еду были минимальными. В общей сложности на походы в рестораны она потратила около трех тысяч рублей.

Мобильная связь обошлась девушке в 1,1 тысячи рублей, экскурсии — в 2,2 тысячи рублей. Еще 1,5 тысячи рублей ушли на прочие расходы, среди которых есть проезд на общественном транспорте до Гагры и Нового Афона.

Ранее в октябре российская туристка побывала в Абхазии и пожаловалась на плохой сервис и отсутствие инфраструктуры на курорте. Путешественница призвала читателей «не портить нервы» ради экономии на отеле и экскурсиях. По ее словам, оптимальная сумма для двоих взрослых на неделю — не менее 70 тысяч рублей.