Россиянам назвали способ отдохнуть в Абхазии в ноябре за две тысячи рублей

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на курортах Абхазии за две тысячи рублей в ноябре. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «Алеан» — стоимость четырехдневной поездки с размещением в гостевом доме в Новом Афоне без питания и проезда стоит от 2,3 тысячи рублей на двоих.

Немного дороже стоит проживание в трехзвездочной гостинице с завтраками — цена для двоих туристов начинается от четырех тысяч рублей. При этом уточняется, что проезд и трансфер в тур не входит.

Стоимость путевок у компании «Мультитур» начинается от 16 тысяч рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за четырехдневный отдых в пансионате с трехразовым питанием для двоих.

Туроператор «Tui Россия» предлагает приобрести туры в республику на три ночи с выездом в ноябре за 24 тысячи рублей на двоих. В цену включен проезд, проживание в отеле категории пять звезд и питание по системе «полупансион».

Ранее в октябре россиянам назвали открытые страны для отдыха осенью за 50 тысяч рублей. Так, одним из самых бюджетных направлений для отпуска за рубежом во второй половине октября стала Абхазия. Стоимость недельного проживания в отеле без звезд и питания начинается от 25 тысяч рублей, в гостинице категории «четыре звезды» — от 46 тысяч рублей.