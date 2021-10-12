Россиянка побывала в Абхазии и назвала три главные опасности на дорогах

Российская туристка, побывавшая в путешествии по Абхазии на собственном автомобиле, назвала три главные опасности на дорогах республики. О них девушка рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как объяснила путешественница, в первую очередь водителям нужно опасаться местных жителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения. По наблюдениям россиянки, абхазские водители постоянно нарушают скоростной режим, не включают поворотники и бросают машины в неположенном месте. Помимо прочего, туристка отметила, что чаще всего нарушители ездят на «шестерках».

Кроме того, туристка предупредила об огромном количестве лежачих полицейских на дорогах. По ее мнению, таким образом власти республики решили «ограничить быструю езду горячих абхазских водителей».

«Превышение скорости на знаке даже на пять километров уже считается нарушением, а у нас плюс двадцать километров это норма. Так что скоростной режим не нарушайте. То, что для коренных водителей считается нормой, для туристов не прокатит», — также напомнила путешественница.

Третьим пунктом в списке автора блога стали коровы, которые, по ее словам, «ведут себя нагло». Девушка объяснила, что животные часто проявляют неадекватное поведение, не боятся проезжающих автомобилей и не уходят с проезжей части.

«Коровы бродят, как им хочется и где хочется. А дороги, по которым ездят машины, это любимое место их прогулок», — предостерегла россиянка.

Ранее в октябре россиянка побывала в Абхазии и призвала «не портить нервы» ради экономии. По мнению девушки, оптимальная сумма для двоих взрослых на неделю — не менее 70 тысяч рублей. «Недорого и приемлемо — это все-таки пока не про Абхазию», — добавила туристка.