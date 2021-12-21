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«Аэрофлот» запустил новую предновогоднюю распродажу билетов за полцены

Билет «Аэрофлота» можно оплатить электронным ваучером со скидкой до 50 процентов

Фото: Shutterstock

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила новую предновогоднюю акцию — с помощью электронного ваучера-компенсации авиабилет можно купить со скидкой до 50 процентов. О распродаже сообщается на сайте перевозчика.

Оформить билет за полцены можно в период с 20 по 24 декабря 2021 года на рейсы с отправлением с 13 января по 25 апреля 2022 года. Так, в акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и пунктами России, а также между другими городами страны.

Предложение действует на перелеты в классе эконом и только при оплате электронным ваучером. Другие скидки, кроме детских, не суммируются.

Ранее в октябре россияне раскрыли способ сэкономить на путешествии в новогодние праздники. Так, в ходе проведенного опроса, 15 процентов туристов рассказали, что планируют отправиться в поездку до или после Нового года, так как билеты с вылетом в середине декабря стоят в разы дешевле, чем в январе.

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Дарья Рыбак
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