«Аэрофлот» запустил новую предновогоднюю распродажу билетов за полцены

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила новую предновогоднюю акцию — с помощью электронного ваучера-компенсации авиабилет можно купить со скидкой до 50 процентов. О распродаже сообщается на сайте перевозчика.

Оформить билет за полцены можно в период с 20 по 24 декабря 2021 года на рейсы с отправлением с 13 января по 25 апреля 2022 года. Так, в акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и пунктами России, а также между другими городами страны.

Предложение действует на перелеты в классе эконом и только при оплате электронным ваучером. Другие скидки, кроме детских, не суммируются.

Ранее в октябре россияне раскрыли способ сэкономить на путешествии в новогодние праздники. Так, в ходе проведенного опроса, 15 процентов туристов рассказали, что планируют отправиться в поездку до или после Нового года, так как билеты с вылетом в середине декабря стоят в разы дешевле, чем в январе.