Россияне раскрыли способ сэкономить на путешествии в новогодние праздники

15 процентов россиян планируют улететь в Египет в декабре из-за более дешевых авиабилетов

Россияне раскрыли способы сэкономить при бронировании путевки в Египет на новогодние праздники и назвали лучшую дату для покупки авиабилетов. Об этом стало известно из результатов опроса, который провел портал TourDom.

Всего в исследовании приняли участие более 1,3 тысячи человек. 19 процентов респондентов оказались не готовы платить 50 тысяч рублей за перелет на курорт, однако отметили, что считают такую сумму приемлемой для полной стоимости тура.

15 процентов опрошенных рассказали, что планируют отправиться в путешествие до или после новогодних праздников, так как билеты с вылетом в середине декабря стоят в разы дешевле, чем в январе.

Еще семь процентов россиян смирились с высокой стоимостью авиабилетов, выбрав вариант «А куда деваться? Новогодние перелеты всегда дорогие». Четыре процента участников опроса планируют покупать билеты ближе к дате вылета, надеясь на снижение цен. Оставшиеся 39 процентов респондентов не собираются встречать Новый год в Египте.

Ранее в октябре россияне массово устремились покупать билеты в Крым на новогодние праздники. Эксперты выяснили, что большинство из тех, кто уже запланировал отпуск на Новый год, купили авиабилеты в сентябре — так поступили 80 процентов россиян. Еще 14 процентов оформили перелет в августе. Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество туристов, которые к 1 октября успели сделать ранние бронирования, выросло в три раза.