Россиянам назвали лучшие отели любимого курорта богачей

Эксперты компании ANEX Tour перечислили самые востребованные у россиян отели и атоллы Мальдив, которые называют любимым курортом богачей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одним из лучших курортов с наиболее развитой туристической инфраструктурой считается атолл Северный Мале, где находится столица государства. Благодаря близости аэропорта трансфер до большинства гостиниц занимает от 30 до 40 минут на гидросамолете и около 3,5 часа на скоростном катере.

Для бюджетного и спокойного отдыха туроператоры порекомендовали присмотреться к четырехзвездочному отелю Adaaran Select Hudhuran Fushi — стоимость путевки на двоих с перелетом и питанием составляет 281 тысячу рублей.

Также представители ANEX Tour отметили атолл Раа, который популярен у любителей дайвинга. По данным отдела продаж, самым высоким спросом пользуется отель Heritance Aarah, среди его достоинств — широкий пляж с белым песком, уединенность и впечатляющий коралловый риф.

Другой атолл, на который эксперты посоветовали обратить внимание, это Даалу. Острова подойдут для любителей активного отдыха — дайвинга, виндсерфинга, парусного спорта и морской рыбалки. Самым востребованным отелем на Даалу стал Sun Siyam Iru Veli.

Ранее в октябре эксперты туриндустрии раскрыли способ сэкономить при выборе рейса на Мальдивы. Так, если рассматривать варианты поездки на зимние праздники с 31 декабря по 10 января, стоимость авиабилетов на острова начинается от 72 до 86,5 тысячи рублей. Более бюджетный вариант — изменить даты путешествия и улететь после 5 января. В таком случае можно найти авиабилеты в районе 38-42 тысячи рублей.