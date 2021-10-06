Россиянка раскрыла секреты отдыха «в режиме эконом» на Мальдивах

Россиянка отдохнула на Мальдивах за 150 тысяч рублей и раскрыла способы спланировать бюджетный отпуск на островах. Отзыв девушки публикует портал «Тонкости туризма».

По ее словам, один из главных секретов отдыха «в режиме эконом» — это перелет стыковочным рейсом вместо прямого. Также путешественница порекомендовала бронировать отель только по системе «все включено», так как цены на ужины, обеды и алкогольные напитки в баре достаточно высокие в случае отдельной оплаты.

Как рассказала девушка, ближайший от ее гостиницы пляж оказался мусульманским — туристам на нем запрещено загорать в бикини. Чтобы увидеть побережье «как из рекламы Баунти» автору пришлось плыть на пароме до острова Тодду — время в пути составило пять часов, билет стоил 10 долларов (примерно 750 рублей).

Туристка отметила, что на дополнительные расходы у нее ушло примерно 500 долларов (около 36 тысяч рублей) за 10 дней — в сумму вошли траты на экскурсии, транспорт, сувениры и еду из супермаркетов.

Ранее в октябре россиянам назвали способ сэкономить при покупке билета на Мальдивы предстоящей зимой. Как рассказали эксперты, если планировать поездку на все новогодние праздники с 31 декабря по 10 января, стоимость рейсов на острова начинается от 72 до 86,5 тысячи рублей. Более бюджетный вариант — улететь после 5 января. Например, купить билеты на рейс «Аэрофлота» в период с 7 по 21 января можно за 37,8 тысячи рублей.