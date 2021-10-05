Россиянам назвали способ улететь в Турцию в октябре за три тысячи рублей

TourDom.ru: стоимость билетов в Анталью в октябре снизится до трех тысяч рублей

Россиянам рассказали, как найти недорогие билеты в Турцию в октябре от трех тысяч рублей в один конец. Способ сэкономить на перелете назвали специалисты портала TourDom.ru.

Так, средняя стоимость билета с 7 по 11 октября из Москвы в Анталью начинается от 8 тысяч до 10 тысяч рублей. Однако со второй половины месяца цены на перелеты снижаются. Например, 12 октября можно улететь чартерным рейсом авиакомпании iFly или AZUR air за 3,5 тысячи рублей, багаж включен в тариф.

В период с 15 по 19 октября «Уральские авиалинии», iFly, AZUR air, «Ямал» и Red Wings также предлагают перелеты из столицы за 3,1 тысячи рублей, с 20 по 30 октября можно приобрести билет Nordwind еще дешевле — за 2,9 тысячи рублей.

Для жителей регионов цены сохраняются примерно на том же уровне. Например, с 21 по 24 октября из Казани можно добраться до турецкого курорта рейсом «Победы» за 4,8 тысячи рублей, такая же стоимость перелета из Екатеринбурга на 21, 24, 26, и 30 октября. Одинаково обойдется билет с отправлением из Минеральных Вод 16 октября (Red Wings) и Нижнего Новгорода на 25, 26, 28 и 29 октября («Ямал») — в четыре тысячи рублей.

Ранее в октябре россиянам назвали бюджетный способ улететь на Мальдивы. Дешевле всего купить билет на тропические острова после 5 января. Например, стоимость перелета рейсом «Аэрофлота» в период с 7 по 21 января обойдется в 37,8 тысячи рублей.