Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в популярной пляжной стране

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха в отелях Маврикия и цены на авиабилеты в популярную пляжную страну. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Так, средняя плата за размещение в бюджетной гостинице на двоих за одну ночь составляет 15 евро (1,2 тысячи рублей). Стоимость недельного пребывания в отеле категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» для двоих путешественников варьируется от 400 до 700 евро (33,7-59 тысяч рублей), в пятизвездочной гостинице — 3,5 тысячи евро (295 тысяч рублей).

Самый дешевый вариант улететь на Маврикий в октябре предлагают авиакомпании Air France и Air Mauritius — стоимость перелета из Москвы с пересадкой в Париже в обе стороны начинается от 92 тысяч рублей на человека. При этом отмечается, что путь в одну сторону займет около 16 часов.

С 1 октября власти Маврикия отменили обязательный карантин для привитых путешественников из России. О смягчении коронавирусных мер рассказал представитель посольства РФ в республике. Сотрудник дипведомства обратил внимание на то, что до нововведений отдыхающим приходилось соблюдать двухнедельную изоляцию на территории отелей.