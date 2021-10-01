Россиянам раскрыли способ сэкономить на любимом курорте богачей

Эксперты туриндустрии раскрыли способ сэкономить во время отдыха на Мальдивах, которые принято считать любимым курортом богачей. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путешественникам рассказали о возможности получить бесплатные услуги в отелях благодаря бонусной программе «Приграничные мили», которая действует во всех объектах размещения на островах. Зарегистрироваться в системе можно либо при заполнении декларации о здоровье, либо при прохождении пограничного контроля.

Как объяснили специалисты, за каждое пересечение границы туристу начисляются бонусные баллы, которые можно потратить, например, на поход в спа-центр или ресторан при отеле.

Как рассказала представитель офиса по туризму Мальдив Кира Векшина, среди европейцев набирает популярность размещения в формате «лайвбордов» — путешественникам предлагают морские сафари и мини-круизы на яхте с возможностью проживания.

В АТОР добавили, что в период пандемии коронавируса турпоток из России на Мальдивы вырос на 195 процентов. Предполагается, что такая тенденция сохранится и в 2022 году.

Ранее в августе туроператоры назвали оптимальную стоимость путевок на пляжные курорты осенью. Так, отдых в Сочи обойдется примерно в 40-45 тысяч рублей на двоих, а за недельную поездку в Турцию придется заплатить от 70 тысяч рублей. Цены на более экзотические направления, такие как Куба, Мексика и Мальдивы, стартуют от 115 тысяч рублей и могут достигать 270 тысяч рублей.