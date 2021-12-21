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В Краснодаре открылась выставка про инопланетян

В Краснодаре открылась выставка «Обитатели внеземных цивилизаций» про инопланетян

Фото: @museumfelicina

В Краснодаре в историко-археологическом музее имени Фелицына 21 декабря открылась выставка «Обитатели внеземных цивилизаций», посвященная инопланетянам. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Экспозиция состоит из персонажей известных голливудских фильмов, в том числе «Людей в черном» и «Чужого», а также артефактов, свидетельствующих о визитах инопланетян.

Как рассказали в музее, посетители смогут в полной мере прочувствовать, что такое магнитное поле и запустить в космос летающую тарелку или инопланетянина. Их также ждет тематическая фотогалерея, сопровождаемая звуками космоса и спецэффектами.

Выставка будет работать до марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Инновационном культурном центре в Калуге открылась персональная выставка «Полет» художницы Агне-Марии Силкинайте, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. На выставке представлено 30 работ, выполненных в технике «темпера на оргалите». Произведения изображают разные сюжеты — детство с мечтами о полетах, процесс создания запчастей летательных аппаратов, «эпизоды из жизни» авиационной техники.

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Сергей Истомин
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