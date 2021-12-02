В Калуге открылась выставка в честь 60-летия первого полета человека в космос

В Инновационном культурном центре Калуги 1 декабря открылась персональная выставка «Полет» художницы Агне-Марии Силкинайте, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщили в правительстве Калужской области, передает ИА Regnum.

На выставке представлено 30 работ, выполненных в технике «темпера на оргалите». Произведения изображают разные сюжеты — детство с мечтами о полетах, процесс создания запчастей летательных аппаратов, «эпизоды из жизни» авиационной техники. Всего Силкинайте является автором более 200 работ, треть из них посвящены авиации и космосу.

Выставка открывает цикл мероприятий, связанных со 165-летием со дня рождения Константина Циолковского, которое будет отмечаться в 2022 году. Она также является анонсом десятого фестиваля современного искусства «Циолковский Фест-2022», на котором Силкинайте станет титульным художником.

С 13 ноября по 12 декабря в калужском Инновационном культурном центре проходит выставка Зодчие Вавилонских башен, также посвященная космосу. На ней есть работы как местных, так и столичных авторов. Они представили различные инсталляции, работы с дополненной реальностью и портрет космонавта Юрия Гагарина, созданный из газетных вырезок.