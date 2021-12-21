Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Военные в Забайкалье получили новые автоматы

В России завершили перевооружение дивизии Восточного военного округа на автоматы АК-12

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Военнослужащие дивизии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье получили партию новых автоматов АК-12. Перевооружение подразделения на новое стрелковое оружие завершилось. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В соединение поступило 1500 автоматов АК-12. В пресс-службе ВВО отметили, что их применяют на учениях и занятиях по боевой подготовке.

Материалы по теме:
«Катастрофы можно было избежать» Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
«Катастрофы можно было избежать»Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
30 сентября
«Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи» Как диверсантки сражались с нацистами в Великой Отечественной войне
«Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи»Как диверсантки сражались с нацистами в Великой Отечественной войне
27 ноября

В ноябре автоматы АК-12 поступили в распоряжение морских пехотинцев Тихоокеанского и Черноморского флотов. Также автоматы опробовали морпехи миротворческого батальона ТОФ, которые несут службу в Нагорном Карабахе.

В октябре новые автоматы получили разведывательные подразделения и бойцы спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ). Также разведчики и спецназ получат глушители, ночные прицелы и тепловизоры.

АК-12 унифицирован с прошлыми моделями серии. Современный автомат отличает улучшенная эргономика и повышенная кучность стрельбы. АК-12 получил телескопический приклад с улучшенной эргономикой, пистолетную рукоять и новый целик, позволяющий использовать коллиматорный прицел 1П87.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России мигрантам выдадут чипы с отпечатками пальцев
Газзаев рассказал о заинтересованности «Реала» в Дзагоеве
В США продумают шаги на случай провала иранской ядерной сделки
Спасатели поймали летучую мышь в тамбуре многоквартирного дома
Раскрыта стоимость штаб-квартиры из фильмов про Бонда
Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину
WTA отреагировала на отказ пропавшей теннисистки обвинять политика в насилии
В России предложили ввести новые выплаты для семей с детьми
В Белом доме назвали решающие стороны в вопросе членства Украины в НАТО
Военные в Забайкалье получили новые автоматы
Пентагон вновь заявил о военном присутствии России у границы с Украиной
Стало известно о возможном трансфере Смолова в клуб MLS
Нарколог объяснил россиянам главное отличие пьянства от алкоголизма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter