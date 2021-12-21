Военные в Забайкалье получили новые автоматы

Военнослужащие дивизии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье получили партию новых автоматов АК-12. Перевооружение подразделения на новое стрелковое оружие завершилось. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В соединение поступило 1500 автоматов АК-12. В пресс-службе ВВО отметили, что их применяют на учениях и занятиях по боевой подготовке.

В ноябре автоматы АК-12 поступили в распоряжение морских пехотинцев Тихоокеанского и Черноморского флотов. Также автоматы опробовали морпехи миротворческого батальона ТОФ, которые несут службу в Нагорном Карабахе.

В октябре новые автоматы получили разведывательные подразделения и бойцы спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ). Также разведчики и спецназ получат глушители, ночные прицелы и тепловизоры.

АК-12 унифицирован с прошлыми моделями серии. Современный автомат отличает улучшенная эргономика и повышенная кучность стрельбы. АК-12 получил телескопический приклад с улучшенной эргономикой, пистолетную рукоять и новый целик, позволяющий использовать коллиматорный прицел 1П87.