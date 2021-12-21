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Украинская актриса призвала не бояться Путина

Актриса театра и кино Титаренко: Путин считает украинцев братским народом и не нападет
Любовь Титаренко

Любовь Титаренко. Кадр: Tarik Nezalejko / YouTube

Актриса театра и кино, заслуженный деятель культуры Украины Любовь Титаренко призвала соотечественников не бояться президента России Владимира Путина. По ее мнению, российский лидер считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения». Об этом она заявила в интервью политологу Александру Семченко на YouTube.

«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», — сказала Титаренко. По ее словам, Путин поднял авторитет России на мировой арене, и без его участия не решается ни одна глобальная проблема.

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«Байден (Президент США — прим. «Ленты.ру») любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном (президентом Франции — прим. «Ленты.ру») или Шольцем (канцлером Германии — прим. «Ленты.ру»), а именно с Путиным», — отметила актриса.

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.

Марина Совина
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