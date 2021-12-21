Россиян предупредили о новой опасной схеме онлайн-мошенников

Ежемесячные потери пользователей со всего мира от таргетированного мошенничества с фейковыми опросами и розыгрышами составляют 80 миллионов долларов (около 5,9 миллиарда рублей). Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Group-IB, аналитики которой предупредили россиян о новой опасной схеме онлайн-мошенников.

Как выяснили эксперты по информационной безопасности, суть этой схемы заключается в том, что киберпреступники создают фейковые сайты от лица известных брендов и заманивают своих жертв ссылками на розыгрыши и опросы. За участие в них пользователям обещают дорогостоящие гаджеты, чаще всего — MacBook, Sony Playstation 5, iPad Pro или последние модели смартфонов Apple и Samsung.

«Сообщения о розыгрышах и опросах — одна из популярных мошеннических схем, но за последние годы изменилась сама технология доставки фейкового контента жертве», — отметили аналитики. По данным экспертов, киберпреступники начали создавать отдельные таргетированные ссылки под каждую потенциальную жертву. Они применяют персонализированный подход и учитывают личные данные конкретного человека, например страну, часовой пояс, язык или тип браузера. Это позволяет преступникам делать мошеннические страницы более правдоподобными. При этом ссылка работает только один раз и только у одного конкретного пользователя, из-за чего экспертам по кибербезопасности сложно находить и блокировать подобные ресурсы.

В Group-IB отмечают, что в качестве приманки мошенники используют более 120 известных мировых брендов. Например, в России они создали фейковый опрос от имени крупного федерального ритейлера. Попавшиеся на уловку преступников пользователи теряли накопленные баллы и деньги. При этом средняя сумма потерь жертв составила 50 тысяч рублей.

«Таргетированное мошенничество несет риски не только для пользователей, но и брендов, которые нелегально эксплуатируют мошенники. В итоге компании несут как репутационные, так и финансовые потери: если однажды пользователь потерял деньги из-за "бренда", то вряд ли к нему вернется», — констатирует заместитель директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин.

Ранее россиян предупредили о том, что информацию, которую они оставляют в социальных сетях, могут использовать мошенники. Эксперты подчеркнули, что злоумышленники совершенствуют свои аферы и активно мониторят личные страницы потенциальных жертв. Это позволяет преступникам применять индивидуальный сценарий мошенничества, рассчитанный на конкретного человека.