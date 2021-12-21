Виновник массового ДТП в Москве признался в употреблении алкоголя

Виновник массового ДТП на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) с Кутузовским проспектом в Москве 34-летний Павел Середнев признался, что употреблял алкоголь перед аварией. Его слова приводит РЕН ТВ.

Во время общения с журналистом Середнев улыбался и отвечал на вопросы невпопад. При этом он спросил у корреспондента, какую радиостанцию тот слушает и в какие игры играет.

«Честно надо сказать? Выпивал», — заключил водитель. При этом, по словам пострадавших в ДТП водителей, Середнев бросался на них и называл себя царем.

Мужчину направили на медицинское освидетельствование.

О массовом ДТП, виновником которого стал водитель черного минивэна, 34-летний Павел Середнев, стало известно во вторник, 21 декабря. Среди пострадавших автомобилей была машина китайского посольства. Один человек пострадал.