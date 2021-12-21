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В Москве столкнулись 10 автомобилей

В Москве на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК столкнулись десять автомобилей

Фото: телеграм-канал «НТВ»

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 10 автомобилей. О ДТП сообщает телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

По информации канала, авария произошла в районе съезда на Третье транспортное кольцо. В результате ДТП есть пострадавшие. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По информации Telegram-канала «360», один из водителей был сильно пьян. По неподтвержденным данным, одна из пострадавших машин — дипломатическая.

Официальных комментариев относительно случившегося ДТП пока нет.

Ранее на трассе в Воронежской области произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Последствия аварии попали на видео. Предполагается, что не справившийся с управлением водитель наехал на ограждение, другие автомобили, пытаясь не врезаться в него, столкнулись друг с другом.

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Анна Филипенко
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