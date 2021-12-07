Последствия массовой аварии с 12 автомобилями на трассе в России попали на видео

На трассе в Воронежской области произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Последствия ДТП попали на видео, которое опубликовано в одной из групп во «ВКонтакте».

На кадрах видно несколько поврежденных машин, среди них есть и грузовые, и легковые. На месте аварии работают сотрудники полиции.

По информации на сайте регионального ГУ МВД России, ДТП произошло на 493-м километре автодороги М-4 «Дон». Предполагается, что не справившийся с управлением водитель наехал на ограждение, другие автомобили, пытаясь не врезаться в него, столкнулись друг с другом.

Очевидцы утверждают, что к массовой аварии мог привести сильный гололед. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее во Владимирской области автобус столкнулся с мусоровозом, пострадали восемь пассажиров. Всех пострадавших граждан доставили в больницу.