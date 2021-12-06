Автобус с пассажирами столкнулся с мусоровозом в российском регионе

Во Владимирской области автобус столкнулся с мусоровозом, пострадали восемь пассажиров

Во Владимирской области автобус столкнулся с мусоровозом, пострадали восемь пассажиров. Об этом сообщает в понедельник, 6 декабря, ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Всех пострадавших граждан доставили в больницу. В обстоятельствах ДТП уже разбираются сотрудники полиции.

Кроме того, пострадали двое несовершеннолетних. Предварительно удалось установить, что водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущества в движении мусоровозу.

Ранее в Татарстане под Елабугой на трассе столкнулись фура и автобус с вахтовиками, в результате погиб один человек, еще 21 пострадал.

По сведениям Минздрава, один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных россиян доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.