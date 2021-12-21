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В Белом доме назвали решающие стороны в вопросе членства Украины в НАТО

Белый дом: только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в альянсе

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

США считают, что только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Ранее Североатлантический альянс отказался называть Украине год ее вступления в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе и отметил, что единственным недостатком их переговоров стало отсутствие ответа на вопрос о сроке вступления страны в НАТО.

Марина Совина
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