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На помощь нелегальным мигрантам пришел преступный мир Литвы

МВД Литвы: к переправке мигрантов в ЕС подключился мир организованной преступности

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литовский преступный мир подключился к переправке нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза. Представителей организованной преступности задержали литовские силовики, когда они попытались перевезти в ЕС несколько нелегалов, сообщила вице-министр внутренних дел республики Агне Билотайте, передает «Литовский курьер».

«Впервые задержаны граждане Литвы, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов. Эти лица связаны с миром организованной преступности», — заявила Билотайте. Вице-министр МВД рассказала, что задержанные пытались провезти в ЕС восемь человек.

Билотайте считает, что этот случай «помощи» — признак вовлечения криминального мира в схемы перевозки мигрантов. Преступников в такой деятельности привлекает высокая прибыль, уверена вице-министр, и рано или поздно они бы обязательно подключились к незаконному транзиту мигрантов.

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Всего генеральная прокуратура Литвы ведет 32 досудебных расследования по делам о незаконной перевозке людей. Уже осуждено 38 человек, а еще 67 лицам предъявлены обвинения.

Ранее добравшиеся до Германии мигранты из Ближнего Востока рассказали, как они сумели пересечь границу ЕС и Белоруссии. По их словам, белорусские пограничники пропустили их в нейтральную полосу, а дальше они смогли добраться до города в Польше лесами, где провели три дня, прячась от польских солдат. В городе их ждал автомобиль с водителем, который вывез людей в Германию.

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Дмитрий Настасьев
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