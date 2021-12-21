Лукашенко заявил о готовности «перевоспитать америкосов»

В Минске прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского космонавта Олега Новицкого, который родился в Белоруссии. Лукашенко вручил космонавту награду, а заодно пошутил про американских астронавтов, передает «БелТА».

«Если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», — сказал Лукашенко космонавту, посетовав, что он приехал в Минск один, без коллег по Международной космической станции (МКС).

О самом Новицком белорусский президент заявил как о «настоящем славянине», который все делает для своей родины и делает это правильно. Лукашенко выразил надежду, что когда-нибудь Новицкий соберется переехать обратно в Белоруссию. «В нем белорусское, русское, внешне даже, и отчасти что-то, наверное, и украинское есть. Все-таки рано или поздно ты придешь на эту землю», — рассудил Лукашенко.

Белорусский лидер вручил Новицкому орден Дружбы народов, который космонавт решил оставить в стране на хранение. По словам Новицкого, детские годы в Белоруссии дали ему нужную «закалку». «Это действительно очень высокая честь. Это очень высокая оценка моей работы, труда. Я действительно очень люблю Беларусь. Это та земля, на которой я родился, которая меня воспитала в лице моих родителей, знакомых, средней школы», — поблагодарил президента летчик.

Ранее в Казахстане благополучно приземлились космические туристы из Японии. Президент корпорации Start Today Юсаку Маэдзава и его ассистент Ёдзо Хирано пробыли на МКС 12 дней, полет и пребывание на орбите прошли в штатном режиме.

