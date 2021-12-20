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Космические туристы приземлились в Казахстане

Спускаемая капсула «Союз МС-20» с космическими туристами приземлилась в степи Казахстана

Фото: Роман Соколов / РИА Новости

Спускаемая капсула «Союз МС-20» с космическими туристами приземлилась в степи Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

Аппарат приземлился в расчетной точке в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. На Землю вернулись побывавшие на Международной космической станции (МКС) президент корпорации Start Today Юсаку Маэдзава и его ассистент Ёдзо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин.

20-я экспедиция «Союза» прибыла на МКС 8 декабря. Помимо экипажа, космический корабль доставил на станцию 162 килограмма полезных грузов, включая научные материалы, оборудование, средства гигиены и продукты питания.

В декабре сообщfkjcm, что экипаж корабля «Союз МС-20» проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке. Тогда же стало известно, что бизнесмен Маэдзава на борту МКС запланировал написать картину.

Марина Совина
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