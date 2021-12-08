Японских космических туристов проводили на Байконуре под песню «Трава у дома»

На Байконуре экипаж «Союза МС-20» с японским туристами проводили под песню «Трава у дома»

Экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке. 8 декабря космический корабль на ракете «Союз-2.1а» стартует с Байконура. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом первый куплет был спет на русском языке. В «Роскосмосе» рассказали, что оригинальную версию песни исполнил дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева.

Отмечается, что все экипажи, вылетающие на Международную космическую станцию (МКС), традиционно выходят из гостиницы под песню «Трава у дома», после на автобусах отправляются на примерку скафандров, а затем к кораблю

В среду двое японских космических туристов, бизнесмен Юсаку Маэдзава и продюсер Йозо Хирано, отправятся в космос на корабле «Союз МС-20». В экипаж также войдет российский космонавт Александр Мисуркин. Ожидается, что они проведут в космосе 12 дней, сделают ряд экспериментов и вернутся на Землю в понедельник, 20 декабря.

