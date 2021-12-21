Названа самая популярная страна у российских туристов за 2021 год

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала Турцию самым популярным иностранным направлением среди отечественных путешественников в 2021 году. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По предварительным подсчетам, в уходящем году страну посетили 4,6 миллиона россиян. На втором месте оказался Египет — с момента восстановления чартерного и регулярного авиасообщения в республике побывали 680 тысяч отдыхающих из России. При этом Ломидзе отметила, что эти данные пришлось «собирать по крупицам», так как Египетское министерство по туризму засекретило показатели турпотока.

«Это существенно больше, чем было в 2019 и в 2020 году. Но это отнюдь не те 2,3 миллиона, которые были на момент закрытия Египта в 2015 году», — рассказала эксперт и добавила, что Египет также обогнал по турпотоку ОАЭ, Кипр и Мальдивы.

Ранее в декабре министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что россияне снова заняли первое место по турпотоку в страну. По его словам, это произошло благодаря снятию ограничений на авиасообщение между Россией и Египтом. «В контакте с российской стороной мы делаем все, чтобы обеспечить максимально комфортный отдых приезжающим из России», — сказал он.