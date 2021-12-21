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Российские полицейские задержали семерых «черных» банкиров

МВД: под Волгоградом задержаны подпольные банкиры с оборотом в 300 миллионов рублей

Фото: Shutterstock

В городе Волжском Волгоградской области полицейские задержали семерых подпольных банкиров; их доход от нелегальных операций составил 19 миллионов рублей. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники занимались обналичиванием и переводом денег по просьбе коммерческих организаций. Они заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте у нелегальных банкиров находилось более 300 миллионов рублей.

В квартирах и офисах полицейские провели 14 обысков. Были изъяты 26 сотовых телефонов, компьютеры, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы.

На задержанных возбудили дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. По данным МВД, среди подозреваемых — предполагаемый лидер группы.

16 декабря сообщалось, что ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей. Они занимались выводом средств за границу, конвертацией валюты за 6,5 процента.

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Елизавета Новикова
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