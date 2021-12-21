Россия защитила Арктику от иностранцев

Россия надежно защитила свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии, разместив там военные базы, ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов», — рассказал он.

Шойгу отметил, что этот комплекс мер позволил закрыть арктические рубежи России от военной деятельности иностранных государств. Министр обороны также добавил, что ВС России помогли с северным завозом в полярные регионы.

В апреле в США заявили, что Россия наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, из которых якобы следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.