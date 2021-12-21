Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия защитила Арктику от иностранцев

Шойгу: Россия защитила свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет военных баз

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия надежно защитила свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии, разместив там военные базы, ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов», — рассказал он.

Шойгу отметил, что этот комплекс мер позволил закрыть арктические рубежи России от военной деятельности иностранных государств. Министр обороны также добавил, что ВС России помогли с северным завозом в полярные регионы.

В апреле в США заявили, что Россия наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, из которых якобы следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
В российском городе в гипермаркете «Лента» произошел крупный пожар
Акции производителей электрокаров рухнули из-за провала плана Байдена
Молния посреди снегопада ударила в многоэтажку в Крыму и попала на видео
Актрисы «Секса в большом городе» высказались об обвиненном в насилии коллеге
Прокурор заявил о видевших пуск ракеты по MH17 свидетелях
Назван конкурент Москвы по ценам на жилье
Путин назвал причину расширения НАТО на восток
Женщина узнала о слежке за собой благодаря странным уведомлениям на телефоне
Россия защитила Арктику от иностранцев
Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС
Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады
В Белоруссии поставили ультиматум Литве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter