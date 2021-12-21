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Белла Хадид снялась полуобнаженной для рекламы бренда и удивила фанатов

Белла Хадид снялась для Calvin Klein в черных трусах, прикрыв грудь, талию и живот ремнями

Фото: @katieburnett__

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в съемке откровенной рекламной кампании популярного модного бренда Calvin Klein. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети черно-белых фото 25-летняя знаменитость демонстрирует свое полуобнаженное тело на камеру с разных ракурсов. Она позирует топлес в черных трусах, ее грудь, талия и живот частично прикрыты пятью ремнями марки с разными пряжками. Волосы Хадид собраны в тугой пучок. Публикация набрала больше 1,7 миллиона лайков.

Новые фото удивили фанатов, и они принялись писать модели комплименты в комментариях. «Невероятно крутая съемка», «У меня нет слов, ты идеальна», «Ни фига себе ты бомба», «Просто потрясающая», «Очень горячо», — восхищались они.

В октябре Белла Хадид снялась полуобнаженной в рекламе популярного бренда Michael Kors. Звезду запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.

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Айсель Эюбова
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