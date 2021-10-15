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Белла Хадид снялась полуобнаженной в рекламе популярного бренда

Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике из коллекции MMK x 007 бренда Michael Kors
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Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: Michael Kors

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась полуобнаженной для новой рекламной кампании популярного бренда Michael Kors. Соответствующие кадры публикует Footwear News.

25-летняя знаменитость позировала возле бассейна в вещах из коллекции под названием MMK x 007, посвященной выходу фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Так, например, манекенщицу запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.

Помимо Хадид в фотосессии также приняла участие французская топ-модель Синди Бруна.

Известно, что коллекция, в которую вошли 11 предметов одежды, обуви и аксессуаров, будет доступна в магазинах и на официальном сайте бренда с 19 октября.

В сентябре Белла Хадид сфотографировалась для обложки модного журнала POP без штанов. Она позировала в черных трусах, объемном бомбере с голубыми вставками, кепке и остроносых туфлях на каблуках. Автором съемки выступила фотограф Алана О'Херлихи (Alana O'Herlihy).

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