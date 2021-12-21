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Байден завел щенка

Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер

Фото: @POTUS / Twitter

Президент США Джо Байден завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер», — написал Байден, сопроводив публикацию фотографией щенка и видео, на котором он играет с ним в мяч. «Встречайте нового члена семьи Байденов», — подписал президент пост с видео.

Как пишет CNN, щенка американскому лидеру подарили родственники. Пресс-секретарь супруги президента Джилл Байден Майкл Лароса подтвердил, что у четы появился новый питомец. Также у Байдена есть овчарка по кличке Мейджор.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о досуге Джо Байдена. По ее словам, американский лидер любит проводить время с семьей, как и большинство людей.

Марина Совина
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