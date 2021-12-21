Байден завел щенка
Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер
Президент США Джо Байден завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер», — написал Байден, сопроводив публикацию фотографией щенка и видео, на котором он играет с ним в мяч. «Встречайте нового члена семьи Байденов», — подписал президент пост с видео.
Как пишет CNN, щенка американскому лидеру подарили родственники. Пресс-секретарь супруги президента Джилл Байден Майкл Лароса подтвердил, что у четы появился новый питомец. Также у Байдена есть овчарка по кличке Мейджор.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о досуге Джо Байдена. По ее словам, американский лидер любит проводить время с семьей, как и большинство людей.