YouTube заблокировал ролик «Радио России» о коронавирусе

YouTube заблокировал выпуск передачи «Посоветуйте, доктор!» об омикрон-штамме коронавируса, опубликованный на канале «Радио России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущую передачи Ольгу Копылову.

«Материал вышел на "Радио России" в виде радиоверсии 18 декабря, в субботу. Сразу после эфира он был опубликован на моем авторском YouTube-канале, уже в видеоверсии. И вдруг сегодня утром это видео оказалось заблокированным», — сообщила Копылова.

По словам ведущей программы, в пояснении указывалось, что контент не соответствует позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и содержит недостоверную медицинскую информацию. «В пометке уточнялось, что, если правила будут нарушены еще раз, YouTube-канал закроют», — отметила Копылова.

В заблокированном на платформе выпуске передачи в качестве экспертов выступали вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов и академик РАН Виталий Зверев.

«Выдвигалась версия о том, что омикрон имеет лабораторное происхождение. Каждый из вирусологов давал свою интерпретацию. Версию выдвинул Петр Чумаков, несколько раз упомянул, что это лишь гипотеза, на что Нетесов и Зверев сказали, что они с такой гипотезой не согласны», — передала Копылова содержание выпуска программы.

Ранее Зверев и Чумаков оценили версию о разработке омикрона биохакером. По мнению ученых, омикрон-штамм не был создан искусственно. При этом Чумаков отметил, что если новый вариант COVID-19 был создан биохакером, то он «хорошо справился с задачей»