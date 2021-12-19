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Российские ученые оценили версию о разработке омикрона биохакером

Вирусологи Зверев и Чумаков считают, что омикрон-штамм не был создан искусственно

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в эфире «Радио России» оценил версию о разработке омикрон-штамма биохакером. Его слова приводит РБК.

По мнению ученого, создание нового штамма биохакерами теоретически возможно. «Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно», — сказал он. Однако сам Зверев считает, что омикрон-штамм не был создан искусственно.

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При этом вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков отметил, что если новый вариант COVID-19 был создан биохакером, то он «хорошо справился с задачей». «Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев [заболевания COVID-19 после заражения омикроном] пока нет и, скорее всего, все-таки не будет», — сказал специалист, добавив, что штамм все-таки увеличивает нагрузку на медицину.

Он описал биохакеров как людей, которые «владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех». Как считает эксперт, деятельность биохакеров является проблемой, однако ограничения на их исследования затормозят научный прогресс.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что прогнозы по распространению омикрон-штамма коронавируса практически не отличаются в разных странах, поэтому в России также стоит ожидать новую волну заболеваемости, вызванную вариантом вируса из ЮАР.

Марина Совина
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