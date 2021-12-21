Музей-заповедник «Болдино» отреставрируют к 225-летию Пушкина

Музей-заповедник «Болдино» в Нижегородской области отреставрируют к 225-летию писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает «Аргументы и Факты. Новости Нижнего Новгорода».

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, работы будут завершены к 2024 году. Он также отметил, что в 2022 году увеличатся расходы на софинансирование реставрации и реэкспозиции музея, поэтому будут выделены деньги на реконструкцию здания под краеведческий музей на в Большом Болдине. Также на территории заповедника проведут очистку трех прудов и создадут ливневую канализацию.

В 1830, 1833 и 1834 годах Пушкин трижды приезжал в усадьбу. Однажды он провел там три месяца из-за эпидемии холеры — тогда ему удалось завершить работу над «Евгением Онегиным», «Повестями Белкина», «Маленькими трагедиями», «Историей Пугачева».

В сентябре в Большом Болдине прошел финал творческого конкурса «Всемирный Пушкин». Известно, что конкурс стартовал в 2016 году и за пять лет в нем приняли участие более полутора тысяч авторов из почти 40 стран мира.