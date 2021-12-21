Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Музей-заповедник «Болдино» отреставрируют к 225-летию Пушкина

К 2024 году в Нижегородской области будет отреставрирован музей-заповедник «Болдино»

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Музей-заповедник «Болдино» в Нижегородской области отреставрируют к 225-летию писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает «Аргументы и Факты. Новости Нижнего Новгорода».

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, работы будут завершены к 2024 году. Он также отметил, что в 2022 году увеличатся расходы на софинансирование реставрации и реэкспозиции музея, поэтому будут выделены деньги на реконструкцию здания под краеведческий музей на в Большом Болдине. Также на территории заповедника проведут очистку трех прудов и создадут ливневую канализацию.

В 1830, 1833 и 1834 годах Пушкин трижды приезжал в усадьбу. Однажды он провел там три месяца из-за эпидемии холеры — тогда ему удалось завершить работу над «Евгением Онегиным», «Повестями Белкина», «Маленькими трагедиями», «Историей Пугачева».

В сентябре в Большом Болдине прошел финал творческого конкурса «Всемирный Пушкин». Известно, что конкурс стартовал в 2016 году и за пять лет в нем приняли участие более полутора тысяч авторов из почти 40 стран мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Путин расширил полномочия полиции
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов
В российском городе нашли сестру скандальной «Аленки»
Частный дом загорелся на юго-востоке Москвы
Появились подробности избиения российского фигуриста-чемпиона
Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19
Российский вирусолог прокомментировал данные о заражении грызунов омикроном
Тренер Плющенко назвал недостижимый для всех фигуристов мира элемент
В России показали Т-34, Т-90М и «Армату» в одном видео
Татуировщица набила влюбленным парные татуировки, спросила их о любви и пожалела
Российский Т-80 ушел под лед и попал на видео
Трое чеченцев спасли москвичку от нападения на улице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter