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Иммунолог назвал главные симптомы заражения омикрон-штаммом

Иммунолог Болибок: главными симптомами омикрон-штамма являются головная боль и слабость

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал главные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса. Его слова передает URA.ru.

«У „Омикрона“ самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил. Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других», — сказал специалист.

Врач напомнил, что у уханьского штамма „визитной карточкой“ была потеря обоняния, что при дельта-штамма встречалось уже гораздо реже. Медики из стран, где много заражений омикроном, сообщают, что потеря обоняния встречается у пациентов очень редко, рассказал Болибок.

Ранее врачи из Южной Африки, где появился омикрон-штамм COVID-19, сообщали о жалобах зараженных пациентов на повышенное ночное потоотделение. Если сначала к признакам этого вида относили непрерывный кашель, высокую температуру и потерю обоняния и вкуса, то сейчас у пациентов начали выявлять насморк, головную боль, усталость, ломоту и боли в теле, а также ночную потливость.

Марина Совина
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