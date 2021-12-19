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Терапевт рассказал о «ночном» симптоме омикрон-штамма коронавируса

Терапевт Хан призвал включить ночную потливость в список симптомов омикрона для NHS

Фото: Pixabay.com

Омикрон-штамм коронавируса имеет необычный симптом, проявляющийся только ночью, пишет Daily Star со ссылкой на эфир телеканала ITV Lorraine.

Врачи из Южной Африки, где появился новый штамм COVID-19, сообщают о жалобах зараженных пациентов на повышенное ночное потоотделение. Если сначала к признакам этого вида относили непрерывный кашель, высокую температуру и потерю обоняния и вкуса, то сейчас у пациентов начали выявлять насморк, головную боль, усталость, ломоту и боли в теле, а также ночную потливость.

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Терапевт Амир Хан (Amir Khan) рассказал, что эти симптомы коронавируса следует включить в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), чтобы отслеживать случаи инфицирования омикроном и упростить обнаружение вируса. Он объяснил, что в «красной зоне» больные жалуются на повышенное потоотделение, когда им приходится менять одежду. Он призвал учесть все факторы течения болезни, чтобы легче выявлять ее.

Ранее журналисты издания Daily Express обратили внимание на неожиданный симптом нового штамма вируса, который встречается чуть реже. По их данным, довольно часто заражение вариантом омикрон может сопровождаться потерей аппетита.

Марина Совина
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