Описан неожиданный симптом омикрон-штамма коронавируса

Британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Однако журналисты издания Daily Express обратили внимание на неожиданный симптом нового штамма вируса, который встречается чуть реже. По их данным, довольно часто заражение вариантом омикрон может сопровождаться потерей аппетита.

В свою очередь ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study Тим Спектор заявил, что омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции станет доминирующим в Британии уже к Рождеству.

Ранее медики из ЮАР сравнили омикрон-штамм и варианта дельта COVID-19. По их информации, омикрон-штамм распространяется быстрее, однако переносится больными легче, чем дельта.