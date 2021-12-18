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Физиотерапевт объяснил потерю аппетита при заражении омикроном

Физиотерапевт Гальперин: потеря аппетита при омикроне связана с повышением температуры
Начало событий в новости Описан неожиданный симптом омикрон-штамма коронавируса

Фото: Pixabay.com

Потеря аппетита при заражении омикрон-штаммом коронавируса связана с высокой температурой, заявил врач-физиотерапевт Семен Гальперин, передает РЕН ТВ.

Он уточнил, что все простудные заболевания имеют похожую «клинику». «Ну естественно повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», — объяснил эксперт.

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По словам Гальперина, омикрон пока изучен мало. Поэтому заявления биологов и медиков о специфичности его симптомов можно считать гипотезами. Врач считает, что выводы о нем ученые смогут сделать только через несколько лет.

Ранее британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19 и назвали одним из главных показателей потерю аппетита.

Также среди наиболее ярких симптомов омикрона встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Алия Шарафутдинова
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