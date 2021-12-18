Медики сравнили опасность омикрон-штамма и варианта дельта

В Южно-Африканской Республике (ЮАР), где распространился омикрон-штамм коронавируса, фиксируется снижение уровня госпитализации за последние дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Глава ведомства Джо Фаахла заявил, по итогам второй недели четвертой волны COVID-19 в стране госпитализированы были только 1,7 процента инфицированных. При этом во время третьей волны, когда в ЮАР доминировал дельта-штамм, госпитализация по прошествии двух недель понадобилась 19 процентам зараженных.

Согласно предварительным данным южноафриканских медиков, омикрон-штамм переносится легче, чем вариант дельта, однако распространяется быстрее. В министерстве отметили, во вторую неделю новой волны в ЮАР фиксировали более 20 тысяч заражений в день, а при дельта-штамме — 4,4 тысячи.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм распространяется очень быстро и уже присутствует в большинстве стран мира.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.

