Американцы захотели большего от администрации Байдена

Опрос, проведенный Politico и Morning Consult, показал, что американцы хотят большего от администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявили 42 процента респондентов.

38 процентов опрошенных полагают, что достижения властей совпадают с их ожиданиями. 11 процентов отметили, что администрация превосходит их ожидания.

Опрос проводился 18-20 декабря в онлайн-формате среди 1998 зарегистрированных избирателей, его погрешность составляет два процента.

Ранее стало известно, что большинство американцев (69 процентов) недовольны тем, как президент США Джо Байден справляется с инфляцией. Обеспокоенность ростом цен затмила даже беспокойство по поводу пандемии коронавируса. В результате рейтинг одобрения Байдена оказался на минимальном уровне в 43 процента.

