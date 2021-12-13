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Большинство американцев оказались недовольны Байденом из-за роста цен

ABC: 69% американцев уверены, что президент США Байден плохо борется с инфляцией

Фото: Leah Millis / Reuters

Большинство американцев (69 процентов) недовольны тем, как президент США Джо Байден справляется с инфляцией. Только 28 процентов одобряют его действия, пишет ABC.

При этом 94 процента республиканцев уверены, что Байден плохо борется с ростом цен, среди демократов таких оказалось 54 процента, а среди независимых избирателей — 71 процент. Большинство американцев называют инфляцию и повседневную оплату огромных счетов главной проблемой.

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Обеспокоенность ростом цен затмила даже беспокойство по поводу пандемии коронавируса. В результате рейтинг одобрения Байдена оказался на минимальном уровне в 43 процента.

Инфляция в США в годовом выражении по итогам ноября составила 6,8 процента. Это максимальное значение за 39 лет — с 1982 года. С ноября 2020 года цены на энергоносители выросли на 33,3 процента, за месяц — на 3,5 процента. За год бензин подорожал на 58,1 процента, продукты — на 6,1 процента, а подержанные автомобили и грузовики — на 31,4 процента.

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Платон Щукин
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