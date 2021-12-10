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Рост цен в США побил рекорд

Инфляция в США достигла 6,8 процента и стала максимальной за 39 лет

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Инфляция в США в годовом выражении по итогам ноября составила 6,8 процента, сообщило министерство труда. Это максимальное значение за 39 лет — с 1982 года, пишет CNBC.

Индекс потребительских цен — основной индикатор инфляции во многих странах мира, в том числе в США — вырос в ноябре на 0,8 процента, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,7 процента. Прогноз по годовой инфляции совпал с ожиданиями экспертов Bloomberg. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты питания и электроэнергию, вырос в ноябре на 0,5 процента по сравнению с октябрем 2021 года и на 4,9 процента по сравнению с ноябрем 2020 года. Годовое ускорение по этому показателю побило 20-летний рекорд.

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6 декабря

С ноября 2020 года цены на энергоносители выросли на 33,3 процента, за месяц — на 3,5 процента. За год бензин подорожал на 58,1 процента, продукты — на 6,1 процента, а подержанные автомобили и грузовики — одна из главных причин высокой инфляции — на 31,4 процента. Министерство труда сообщило, что годовое повышение цен на продукты питания и энергоносители стало самым быстрым за 13 лет.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США анонсировала скорое сворачивание помощи экономике для сдерживания инфляции. Инвесторы ожидают, что регулятор сократит выкуп рыночных активов в декабре со 120 до 90 миллиардов долларов, чтобы весной начать повышение процентной ставки.

Ранее аналитики CNBC прогнозировали, что после обнародования данных о высокой инфляции фондовые рынки ждет коррекция и снижение цен на некоторые активы. Тем не менее после новостей о росте цен фьючерсы на основные американские индексы выросли.

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