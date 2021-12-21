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Бузову сравнили с йети из-за шубы на модной премии

Ольга Бузова посетила премию FashionTV в фиолетовых комбинезоне и шубе из тюля

Кадр: @buzova86

Российская певица Ольга Бузова посетила модную премию FashionTV в необычном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость пришла на мероприятие в фиолетовых облегающем комбинезоне и объемной шубе из тюля с капюшоном. На Бузовой также были серебристые туфли-лодочки на каблуках и черные солнцезащитные очки. «Она умела удивлять», — подписала исполнительница пост, который набрал больше 113 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид звезды в комментариях. Одни сравнили ее с йети и раскритиковали наряд. «Днище», «Фиолетовый йети», «Ты хоть бы раз нормально оделась», «Почти йети. И по образу, и по высказываниям», «Просто ноль», «Клоунесса», — негодовали они.

Другие, напротив, похвалили стиль Бузовой. «Вау! Очень стильно, эпатажно, эффектно!», «Как по мне — очень круто», «Шикарная Оля, образ топ!», «Накидка супер!», «Красотка», — высказались фанаты.

Ранее в декабре Ольгу Бузову подняли на смех за головной убор на новом фото. Она посетила премьеру фильма «Елки-8» в черном облегающем платье длины миди с декольте и небольшим вырезом под грудью, а также туфлях на каблуках такого же цвета. Свой образ певица дополнила головным убором в виде крупного банта.

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Карина Черных
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