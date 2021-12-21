Диетолог раскрыла правду о вреде капусты

Люди с почечнокаменной болезнью, панкреатитом и обострением язвенной болезни желудка не должны есть много белокочанной капусты, заявила врач-диетолог Светлана Фус, передает «Пятый канал».

В этом овоще содержатся пурины, которые негативно сказываются на людях с почечнокаменной болезнью, раскрыла правду о вреде продукта специалист. Капуста является раздражителем при панкреатите и обострении язвенной болезни желудка. У пациентов может резко ухудшиться состояние.

Несмотря на это, по словам врача, капуста имеет много положительных моментов. Содержащийся в ней витамин С даже при термической обработке сохраняет свои свойства. Она напомнила, что клетчатка защищает микрофлору человека, а витамин U обладает заживляющими свойствами. Фус посоветовала есть этот продукт, но знать меру.

Ранее ученые заявили, что богатая витаминами и минералами капуста способна предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости.