Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США вынесли приговор еще одному участнику штурма Капитолия

Американец Томсон получил три года и десять месяцев тюрьмы за беспорядки в Капитолии

В США суд вынес приговор еще одному участнику штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

28-летний американец Девлин Томсон получил три года и десять месяцев тюремного заключения за нападение на полицейскую охрану во время беспорядков в здании Конгресса США. Согласно материалам дела, мужчина множество раз оскорбил сотрудников правоохранительных органов, в одного из них кинул флагшток, а у другого отобрал щит.

Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма
В Подмосковье заметили снеговика с посланием к россиянам
В США вынесли приговор еще одному участнику штурма Капитолия
Стало известно о пострадавших в ДТП с губернатором Кузбасса Цивилевым
Глава МЧС предложил сделать в России обязательное страхование от пожаров
Блогерша раскрыла секрет молодости лица и удивила подписчиков
Главу НАТО назвали плюющей в глаза Кремлю марионеткой Вашингтона
Россиянам раскрыли дату выхода нового сезона «Сватов»
Три самолета не смогли приземлиться в российском аэропорту из-за непогоды
Актера из «Секса в большом городе» уволили за сексуальное насилие
Девушка встретила неожиданных соседей в родильной палате
Песков назвал успехом РФПИ продвижение «Спутника V» в 71 стране
Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter