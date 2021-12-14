Племянница Трампа заявила о его разочаровании из-за провала штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп, скорее всего, был разочарован тем, что штурм Капитолия в январе провалился. В этом политика обвинила его племянница Мэри Трамп, передает Newsweek.

По ее словам, экс-президент знал, что вместе со своими ближайшими соратниками несет прямую ответственность за разгоревшиеся в стране беспорядки, и верил, что может остановить их. Однако вместо того, чтобы поспособствовать прекращению насилия, Трамп упивался им и не испытывал никакого сожаления в связи со сложившейся ситуацией, считает его племянница.

«Единственное, что его разочаровало, — это то, что в тот день это [беспорядки] не сработало», — заявила родственница бывшего американского лидера.

Ранее Мэри Трамп уже неоднократно выступала с критикой в адрес своего дяди. Так, в сентябре она назвала его прирожденным автократом и фашистом, который считает, что «заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть». До этого племянница также обвиняла Трампа в мошенничестве при получении наследства после смерти отца.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. В результате погибли пять человек, десятки были задержаны.

