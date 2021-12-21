Миру предрекли хаос без лидерства США

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил роль страны на мировой арене. По его мнению, Штаты играют организующую роль во взаимодействии с другими странами, сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что лидерство США важно. Мир не организует себя сам, поэтому госсекретарь предрек ему хаос без участия Штатов.

«Когда мы не вовлечены в работу, когда мы не ведем за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место, но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности, или никто не пытается. Тогда получается хаос», — спрогнозировал Блинкен на выступлении в Госдепе.

Блинкен добавил, что провел множество личных встреч с коллегами. По итогам таких бесед можно сказать, что каждый регион мира «откровенно радуется участию и лидерству США».

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